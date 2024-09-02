Источник: Актюркоглу хочет возобновить переговоры со «Спартаком»

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу сообщил клубу, что хочет продолжить переговоры о переходе в «Спартак», сообщает турецкий журналист Гекхан Динч.

19 августа турецкое издание Fanatik сообщило, что 25-летний вингер отклонил предложение «Спартака». По информации Milliyet, красно-белые были готовы заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.