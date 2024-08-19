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Сегодня, 15:44

Fanatik: Актюркоглу отклонил предложение «Спартака», турок хочет уехать в Европу

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Турецкое издание Fanatik сообщило, что вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу отказался от трансфера в «Спартак».

По данным источника, клуб из Стамбула был готов продать 25-летнего Актюркоглу в «Спартак», однако против перехода выступил сам футболист. Вингер ждет интересных предложений от европейских команд. В случае их отсутствия он останется в «Галатасарае».

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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