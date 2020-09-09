Илья Помазун: «Мой переход может стать хорошей помощью как для «Урала», так и для ЦСКА в будущем»

Вратарь «Урала» Илья Помазун, арендованный у ЦСКА, рассказал о выступлении за екатеринбургский клуб.

— Переговоры особо долго не велись, — приводит слова Помазуна News.ru. — Буквально две недели пообщались, и то общение в основном велось между клубами. Они заключали договоренность, чтобы меня отпустили. Со мной лично долгих разговоров не было. Мне сразу сказали, что есть интерес, что на меня рассчитывают, поэтому я долго не думал.

— То есть уже были готовы к переезду?

— Мне на то время было почти 24 года. Я понимал, что мне нужно играть, мне нужен опыт. Также я понимал, что мой переход может стать хорошей помощью как для «Урала», так и для ЦСКА в будущем. От моего перехода должны выиграть две стороны.

— Сейчас многие, увидев вашу игру за «Урал», задаются вопросом, почему Илья Помазун, «вечный» дублер Игоря Акинфеева, раньше не уходил в аренду. Так вот, Илья, почему же? Вам же явно недоставало игровой практики в ЦСКА.

— Были предложения, в том числе и в том году. Я всегда хотел играть, это всегда было моей целью, но, сами понимаете, что в ЦСКА стоит такой великий вратарь, как Игорь Акинфеев, с ним тягаться очень сложно. Когда появился шанс, устраивающий обе стороны, мы все согласовали.