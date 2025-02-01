Журналист Скира: Илич подпишет контракт со «Спартаком» до 2029 года

Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Спартак», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время 23-летний серб подпишет контракт с московским клубом до лета 2029 года.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.