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Мойзес — о Круговом: «Он отличный игрок!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игрок ЦСКА Мойзес высказался о своем одноклубнике Даниле Круговом и оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом» при новой схеме.

— Из связки с Круговым у вас теперь конкуренция за позицию.

— Круг отличный игрок. У нас получается здоровое соревнование за эту позицию. И полезное! Это поможет прогрессировать и ему, и мне. У нас в команде намечается сильный уровень конкуренции. Футбол в этом и состоит. ЦСКА от этого только выиграет, потому что получит двух великолепных латералей на этой позиции.

— Не рискованно играть против «Зенита» в первом матче после рестарта чемпионата по этой схеме?

— Почему рискованно?

— Это самый сильный клуб за последние несколько лет. С ними многие играют больше от обороны.

— По какой схеме предложите сыграть. В 10 защитников?

— С тройкой, как в первой части сезона.

— Нет, 10 против 10 будет в этом матче. Понятно, что мы уважаем «Зенит». Неважно, будет в линии 3 или 4 защитника. На поле идет игра 10 на 10.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 25 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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