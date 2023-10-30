Бителло объяснил свое празднование гола в ворота «Урала»: «Беру пример со Стефана Карри»

Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» объяснил свое празднование гола в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

Ранее игрок приложил обе руки к щеке, имитируя сон.

«Я очень сильно увлекаюсь баскетболом. Мой любимый игрок — Стефан Карри. Он так празднует. Поскольку он мне импонирует, я беру с него пример. Решил тоже так делать! Праздновал таким образом голы в Бразилии и теперь здесь», — сказал Бителло «СЭ».

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года. «СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.