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Корнеев — о Соболеве: «Раньше мячи от него отлетали, теперь все прилипает»

Корнеев предположил, с чем связан прогресс Соболева
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев предположил, с чем связан прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболева вы поставите повыше Чалова?

— Это все-таки форвард немного другого плана. Чалов более тонкий нападающий. Нет, я не утверждаю, что спартаковец играет как-то примитивно. Александр здорово прибавил при Абаскале. Если раньше от него мячи отскакивали, то теперь все к нему прилипает. Он вообще не отключается, работает все 90 минут. Есть какая-то «химия» между ним и тренером. Он благодарит Абаскаля за доверие. Сказывается и качественная работа над «физикой». Соболев здорово готов функционально! Вообще, чувствуется, что в «Спартаке» сейчас очень хороший микроклимат. Ребята поверили, что способны на многое. Кубковая победа над «Зенитом» (3:0) — очень важная эмоциональная история. Футболисты поняли, что им по силам побеждать прямых конкурентов. Могу вам привести похожий пример из истории нашей работы в сборной России, — сказал Корнеев «СЭ».

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

— Давайте.

— Нам тоже при Хиддинке приходилось ломать традиционное отношение игроков к себе, какую-то заниженную самооценку. Ребята сомневались в своих качествах. Помню, когда играли товарищеский матч с голландцами в феврале 2007 года (1:4), наши футболисты смотрели на соперников снизу вверх. А потом разорвали тех же голландцев на Евро-2008. В плане ментальности прошел целый век! Мне кажется, похожий процесс сейчас идет и в «Спартаке».

На счету Соболева 8 голов и 5 голевых передач в 15 матчах сезона.

Александр Соболев
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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