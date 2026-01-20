Корнеев: «Не понял, зачем «Зенит» отпустил Лусиано. Он сильнее Соболева»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что питерцам не стоило расставаться с нападающим Лусиано Гонду.

— Нужно ли было «Зениту» расставаться с Лусиано?

— Вот здесь у меня возникают большие сомнения, так как Лусиано, в отличие от того же Кассьерры, был тем, кто всегда бился за место в составе. Меня действительно удивило то, что «Зенит» решил с ним расстаться.

— Правы ли те, кто говорит, что Лусиано не играл в «Зените» в этом сезоне прежде всего из-за лимита? Сергею Семаку нужно было выпускать трех русских футболистов в составе, и он нередко делал выбор в пользу Адамова, Глушенкова и Соболева (Мостового).

— Для меня очевидно, что Лусиано как нападающий сильнее Соболева. Возможно, аргентинец, как вы говорите, и стал жертвой лимита. Впрочем, не он один...

— После ухода Лусиано и Кассьерры Соболев теперь будет играть чаще?

— Да, больше. Но я не уверен, что это хорошая новость для поклонников «Зенита». Пока Соболев не убеждает.

Ранее сине-бело-голубые обменяли Лусиано в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева. 24-летний аргентинец подписал контракт с армейцами до 2030 года.