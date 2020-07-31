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Хосонов перешел в «Аланию»

16:38
Хетаг Хосонов. Фото ПФК ЦСКА.
Хетаг Хосонов. Фото ПФК ЦСКА.
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Автор «золотого» гола в Суперкубке России-2018 покинул ЦСКА. Хетаг Хосонов перешел в «Аланию». В сезоне-2020/21 осетинская команда будет выступать в ФНЛ, сообщает сайт красно-синих.

Хосонов — выпускник армейской академии. Помимо победы в Суперкубке он завоевал с ЦСКА серебряные медали чемпионата России-2017/18 и золотые медали молодежного первенства-2018/19. За основную команду красно-синих сыграл 17 матчей, трижды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khetag-khosonov-pereshel-v-alaniyu/

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