Автор «золотого» гола в Суперкубке России-2018 покинул ЦСКА. Хетаг Хосонов перешел в «Аланию». В сезоне-2020/21 осетинская команда будет выступать в ФНЛ, сообщает сайт красно-синих.

Хосонов — выпускник армейской академии. Помимо победы в Суперкубке он завоевал с ЦСКА серебряные медали чемпионата России-2017/18 и золотые медали молодежного первенства-2018/19. За основную команду красно-синих сыграл 17 матчей, трижды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов.