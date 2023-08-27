Карраскаль — о переходе в «Динамо»: «Жду матчей на лучшем стадионе Москвы»

Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в «Динамо» из ЦСКА.

— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы, — сказал Карраскаль.

— Какие эмоции остались о «Динамо» после игры за ЦСКА?

— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мы очень нравится манера игры этого клуба.

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.