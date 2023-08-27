Карраскаль — о переходе в «Динамо»: «Жду матчей на лучшем стадионе Москвы»
Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в «Динамо» из ЦСКА.
— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы, — сказал Карраскаль.
— Какие эмоции остались о «Динамо» после игры за ЦСКА?
— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мы очень нравится манера игры этого клуба.
27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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