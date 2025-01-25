В «Факеле» подтвердили переговоры с Ломовицким

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов подтвердил переговоры с футболистом «Рубина» Александром Ломовицким.

«Правда ли, что Ломовицкий переходит на правах аренды в «Факел»? Ведем переговоры, на днях наступит ясность», — цитирует Котова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что воронежский клуб планирует взять футболиста в аренду.

В этом сезоне Ломовицкий провел три матча за «Рубин» в FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоиомость полузащитника в 500 тысяч евро.

После 18 туров «Факел» занимает 14 место, набрав 14 очков. «Рубин» идет на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.