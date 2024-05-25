Тюкавин на четыре с плюсом оценил сезон «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил сезон команды и прокомментировал слухи о своем будущем.

— Этот сезон для «Динамо» по пятибалльной шкале можно оценить на четыре с плюсом, — начал Тюкавин.

— Влияют ли слухи о Европе на тебя?

— Это вы пишете. Никто информацию не подтверждает, но вы продолжаете об этом писать, — сказал Тюкавин.

В последнем туре «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и финишировало третьим в турнирной таблице чемпионата России.