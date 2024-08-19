Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, что решило исход матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян подвел итоги матча 5-го тура против «Краснодара» (1:2).

«Мы слишком рано сели в оборону, начали отбиваться. «Краснодар» — хорошая команда, они реализовали свой стандарт, а затем еще очень быстро забили гол. Это и решило исход встречи», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

«Пари НН» с 6 очками расположился на восьмой строчке таблицы РПЛ. Следующий матч нижегородцы проведут против «Крыльев Советов» 25 августа в Самаре.