Гуренко: «У Дзюбы имидж такой, он не сводит ни с кем счеты»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру форварда Артема Дзюбы за красно-зеленых.

«Мне кажется, он не сводит никакие счеты. Его слова и действия говорят сами за себя. Как сказать... У него имидж такой, он не сводит ни с кем счеты. Просто качественно делает свою работу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.