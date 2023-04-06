Гуренко: «У Дзюбы имидж такой, он не сводит ни с кем счеты»
Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру форварда Артема Дзюбы за красно-зеленых.
«Мне кажется, он не сводит никакие счеты. Его слова и действия говорят сами за себя. Как сказать... У него имидж такой, он не сводит ни с кем счеты. Просто качественно делает свою работу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
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|
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|12
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|
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|
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|35
|
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|
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|
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|4
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|
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|5
|6
|10
|21-32
|21
|
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|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|4
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