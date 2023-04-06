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Гуренко: «У Дзюбы имидж такой, он не сводит ни с кем счеты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру форварда Артема Дзюбы за красно-зеленых.

«Мне кажется, он не сводит никакие счеты. Его слова и действия говорят сами за себя. Как сказать... У него имидж такой, он не сводит ни с кем счеты. Просто качественно делает свою работу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005073957_gurenko__o_dzyube_ne_dumayu_chto_on_svodit_s_kem-to_schetyi_eto_imidj_takoy
Артем Дзюба
Сергей Гуренко
Футбол
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