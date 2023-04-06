Билялетдинов: «Я не болею за «Спартак» и не слежу за ним»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о неудачной серии красно-белых.

«Я не болею за «Спартак» и не слежу за ним. Но единственное могу сказать, раз такие результаты, значит что-то не то в команде», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Билялетдинова.

После возобновления сезона-2022/23 в чемпионате России «Спартак» одержал лишь одну победу, а также два раза сыграла вничью и один раз проиграл.