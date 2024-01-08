Губерниев: «Нам важно сохранить спорт в России, а футбол здесь флагман»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы развития российского футбола в 2024 году.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки. Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удается. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.