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Сегодня, 08:10

Губерниев: «Нам важно сохранить спорт в России, а футбол здесь флагман»

Алина Савинова
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Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы развития российского футбола в 2024 году.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки. Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удается. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-nam-vazhno-sokhranit-sport-v-strane-a-futbol-zdes-flagman-321790/
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Агенты Роши прокомментировали информацию о желании игрока покинуть ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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