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30 октября, 23:48

Губерниев считает, что у Соболева нет гармонии с «Зенитом» и окружающей средой

Алина Савинова
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление нападающего Александра Соболева после перехода в «Зенит».

«Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдет куда-нибудь в аренду или еще куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева ее нет. И все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!» — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». 27-летний футболист провел девять матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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