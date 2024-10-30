Губерниев считает, что у Соболева нет гармонии с «Зенитом» и окружающей средой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление нападающего Александра Соболева после перехода в «Зенит».

«Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдет куда-нибудь в аренду или еще куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева ее нет. И все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!» — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». 27-летний футболист провел девять матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.