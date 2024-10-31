Личка заявил, что не разрешил бы курить в раздевалке «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не разрешил бы курить в раздевалке своей команды.

Ранее в сети появилось видео, где вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны закурил сигарету прямо в раздевалке после победы каталонцев в класико над мадридским «Реалом» (4:0).

«Понятное дело, что попросил бы не курить (улыбается). Когда я был игроком, мои партнеры по команде тоже курили прямо в раздевалке. Еще знаю футболиста, который пошел курить сразу после завершения первого тайма. Захотелось ему чуть-чуть никотина, бывает.

Как тренеру, мне бы не хотелось наблюдать такую картину в раздевалке. Если хочешь покурить, иди туда, где никого нет. Я бы 100% запретил курить в раздевалке.

Но однозначного запрета в приниципе быть не может. Это личное дело каждого. Могу только запретить делать это в раздевалке. А потом футболист уезжает со стадиона — там у него своя жизнь. Это невозможно контролировать», — цитирует Личку «РБ Спорт».