Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос вернулись в «Зенит»

«Зенит» объявил о возвращении трех бразильских футболистов в расположение команды.

К тренировочным сборам питерского клуба присоединились полузащитники Клаудиньо и Малком и защитник Дуглас Сантос.

В команду пока не вернулись еще два бразильца: Вендел и Юри Алберто.

Сборы «Зенита» перед началом сезона проходят в Санкт-Петербурге в Удельном парке. В рамках подготовки к сезону клуб сыграет три матча: против «Нижнего Новгорода», «Сочи», ЦСКА, а также проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой».