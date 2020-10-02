Григорий Иванов: «Хотим порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА»
07:38
Президент «Урала» Григорий Иванов перед матчем 10-го тура чемпионата России против ЦСКА признался, что команда постарается порадовать болельщиков.
— Мы, безусловно, настраиваемся на каждый матч с максимальной отдачей, — цитируют «Известия» Иванова. — Тем более в этом сезоне команда уже не раз показала, что способна биться на равных с фаворитами и отбирать у них очки. Игры с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» показали наши возможности, поэтому хотим также порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА.
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https://iz.ru/1068145/aleksei-fomin-sevastian-terletckii-timur-ganeev/match-pervykh-v-rpl-proidet-vstrecha-liderov
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи