Григорий Иванов: «Хотим порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА»

Президент «Урала» Григорий Иванов перед матчем 10-го тура чемпионата России против ЦСКА признался, что команда постарается порадовать болельщиков.

— Мы, безусловно, настраиваемся на каждый матч с максимальной отдачей, — цитируют «Известия» Иванова. — Тем более в этом сезоне команда уже не раз показала, что способна биться на равных с фаворитами и отбирать у них очки. Игры с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» показали наши возможности, поэтому хотим также порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА.