Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:48

Бабурин — о вылете «Торпедо» в первую лигу: «Отвратительные эмоции»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал вылет команды в первую лигу.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ.

— Эмоции ужасные, отвратительные. Не знаю, как еще сказать. Но, наверное, сказать, что обидно, будет правильно. С учетом того, что за этот год с нами происходило, было очень тяжело рассчитывать на что-то, тем более, на что-то серьезное. Плюс учитывая качество игры и трансферы, которые были сделаны в прошлом году в большей степени. Лично мне и, надеюсь, всем хотелось бы, чтобы этот момент отсрочился как можно дольше, до последнего тура, — сказал Бабурин.

— А разница в этом есть? Результат-то одинаковый.

— Сейчас будет не очень приятно три недели жить и тренироваться.

— А до этого получше было?

— Конечно. Когда есть надежда, есть цель, получше.

— Назовите три основные причины, почему «Торпедо» вылетело.

— Они у меня четко в голове сформулированы, но я их озвучить не могу. Сейчас нет.

— К себе есть претензии?

— Когда вратарь пропускает голы, проигрываем матч, можно стараться сыграть лучше, но мне не стыдно ни за одну минуту игры, ни тренировки, ни за отношение за этот год. Я отдал все: очень много эмоций, очень много сил, терпения. Было много моментов с этим связано. Я сделал все что мог.

— Можно сказать, что самой проблемной линией была оборона?

—  Знаете, отрезками. В первой половине сезона мы не могли забить, но неплохо оборонялись, а сейчас мы лучше играли в атаке, но в обороне...

Егор Бабурин
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Каманцев заявил о расхождении рекомендаций арбитрам с решением Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак»
Обляков — о матче со «Спартаком»: «В дерби игра всегда идет от ножа. Важно победить»
Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением
В «Торпедо» заявили, что Клотет останется главным тренером команды
Обляков — о победе над «Торпедо»: «Старались, легкой игры не было»
Дубль Чалова и черно-белые слезы: ЦСКА отправил «Торпедо» в ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонов: «Думаю, «Торпедо» будет процветать, мы вернемся в РПЛ»

Президент «Торпедо» Савин: «Будем работать, чтобы сразу же вернуться в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости