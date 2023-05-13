Бабурин — о вылете «Торпедо» в первую лигу: «Отвратительные эмоции»
Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал вылет команды в первую лигу.
«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ.
— Эмоции ужасные, отвратительные. Не знаю, как еще сказать. Но, наверное, сказать, что обидно, будет правильно. С учетом того, что за этот год с нами происходило, было очень тяжело рассчитывать на что-то, тем более, на что-то серьезное. Плюс учитывая качество игры и трансферы, которые были сделаны в прошлом году в большей степени. Лично мне и, надеюсь, всем хотелось бы, чтобы этот момент отсрочился как можно дольше, до последнего тура, — сказал Бабурин.
— А разница в этом есть? Результат-то одинаковый.
— Сейчас будет не очень приятно три недели жить и тренироваться.
— А до этого получше было?
— Конечно. Когда есть надежда, есть цель, получше.
— Назовите три основные причины, почему «Торпедо» вылетело.
— Они у меня четко в голове сформулированы, но я их озвучить не могу. Сейчас нет.
— К себе есть претензии?
— Когда вратарь пропускает голы, проигрываем матч, можно стараться сыграть лучше, но мне не стыдно ни за одну минуту игры, ни тренировки, ни за отношение за этот год. Я отдал все: очень много эмоций, очень много сил, терпения. Было много моментов с этим связано. Я сделал все что мог.
— Можно сказать, что самой проблемной линией была оборона?
— Знаете, отрезками. В первой половине сезона мы не могли забить, но неплохо оборонялись, а сейчас мы лучше играли в атаке, но в обороне...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6