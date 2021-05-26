Гол Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим голом сезона в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ. При счете 1:1 в добавленное время Макаров получил мяч в центральном круге, обыграл двоих защитников и точно пробил в дальний нижний угол ворот.