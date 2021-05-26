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Гол Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим голом сезона в РПЛ

15:48
8 марта. Казань. «Рубин» — «Зенит». Денис Макаров забивает победный мяч в добавленные минуты матча. Фото ФК «Рубин».
8 марта. Казань. «Рубин» — «Зенит». Денис Макаров забивает победный мяч в добавленные минуты матча. Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ. При счете 1:1 в добавленное время Макаров получил мяч в центральном круге, обыграл двоих защитников и точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

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