Гол Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим голом сезона в РПЛ
15:48
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ.
«Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ. При счете 1:1 в добавленное время Макаров получил мяч в центральном круге, обыграл двоих защитников и точно пробил в дальний нижний угол ворот.
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