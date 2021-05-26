Онопко высоко оценивает работу Семака, но не хочет, чтобы в России появился такой гегемон, как «ПСЖ» во Франции

Бывший капитан сборной России и «Спартака», экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью для программы «На троих с Рабинером» оценил третье подряд чемпионство «Зенита».

— Впервые со времен Романцева кто-либо выигрывает чемпионат России трижды подряд — это удалось Сергею Семаку. Сможет ли кто-то в стране с этим «Зенитом» в ближайшие годы что-то сделать?

— Считаю, что «Зенит» в последние годы очень правильно выстраивает внутреннюю политику. Понятно, что у этого клуба есть возможность покупать хороших футболистов, — но она была и до Семака, но сине-бело-голубые три года подряд даже не попадали в Лигу чемпионов. А Сергей — смог! Если не брать эпоху Павла Садырина и Юрия Морозова, до него тренерами у «Зенита» были одни иностранцы. Но Семак доказал, что у нас тоже есть специалисты, причем молодые, которые могут работать и побеждать с большими российскими командами.

При этом я бы, конечно, не хотел, чтобы у нас была такая команда, как «ПСЖ» во Франции, которая выигрывает почти всегда. Для болельщиков это будет не очень интересно. Пример в этом смысле надо брать в футболе с Англии, а в других видах спорта — с США, где все и в хоккее, и в баскетболе, и в американском футболе выстроено для создания максимально острой конкуренции. Где конкуренция — там и интерес болельщиков, заполняемость стадионов, суммы телеконтрактов, внимание спонсоров.

— Вас шокировали 6:1 «Зенита» в матче с «Локомотивом»?

— Да, конечно. Неделей ранее общался с журналистами, и меня спросили, сможет ли «Зенит» оформить чемпионство в игре с «Локомотивом». Ответил: на мой взгляд, нет. «Зенит» — однозначный чемпион, но Николич провел хорошие зимние сборы, и по сравнению с осенью команда преобразилась. Мне нравилась ее игра, а особенно то, что она к каждому сопернику готовилась по-особому, и эти заготовки работали. Поэтому думал, что будет ничья.

— Что же случилось?

— На мой взгляд, тут не столько вина «Локомотива», сколько заслуга «Зенита». Он очень хотел на своем стадионе при мощной поддержке болельщиков досрочно стать чемпионом. Все могло повернуться по-другому, попади Мухин в начале игры не в перекладину, а в ворота, или не засчитай судья первый мяч «Зенита» — по мне, там был фол. Но у питерцев был такой заряд, что они превзошли сами себя. Разгромили «Локомотив» и заодно дали шанс «Спартаку» занять второе место, что тот и сделал.

(Игорь Рабинер)