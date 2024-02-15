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15 февраля, 15:36

Кечинов надеется, что игрок «Спартака» Промес не будет экстрадирован

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Экс-форвард сборной России Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«В прошлом году он вообще не проходил сборы с основой. Но это ему не помешало быть лучшим на протяжении сезона. Самое главное, чтобы его не экстрадировали. А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Вчера, 14 февраля, стало известно, что амстердамский суд приговорил 32-летнего футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч во всех турнирах, в которыз отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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