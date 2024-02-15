Кечинов надеется, что игрок «Спартака» Промес не будет экстрадирован

Экс-форвард сборной России Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«В прошлом году он вообще не проходил сборы с основой. Но это ему не помешало быть лучшим на протяжении сезона. Самое главное, чтобы его не экстрадировали. А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Вчера, 14 февраля, стало известно, что амстердамский суд приговорил 32-летнего футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч во всех турнирах, в которыз отметился 8 голами и 8 результативными передачами.