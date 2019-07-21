Валерий Карпин: "Мелькнула мысль пригласить Глушакова. И – исчезла"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что задумывался о приглашении полузащитника Дениса Глушакова в команду. Ранее 32-летний российский футболист стал игроком "Ахмата".

Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 года и с 2012 по 2014-й. Глушаков стал игроком красно-белых в 2013-м.

– У вас как у тренера возникала мысль пригласить Глушакова, когда Денис какое-то время оставался без команды?

– Как идея – возможно. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно. В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула – и ушла. (Вячеслав Короткин)

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