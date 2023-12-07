Глебов заключил новый контракт с ЦСКА

ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Кириллом Глебовым, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления на год.

В этом сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 7 матчах РПЛ и FONBET Кубке России. Футболист выступает в ЦСКА с 2019 года. За это время он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.