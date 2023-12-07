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Сегодня, 12:47

Глебов заключил новый контракт с ЦСКА

Виктория Кравченко
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ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Кириллом Глебовым, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления на год.

В этом сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 7 матчах РПЛ и FONBET Кубке России. Футболист выступает в ЦСКА с 2019 года. За это время он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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 Факел 17 5 5 7 14-18 20
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 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
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Факел – Динамо
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