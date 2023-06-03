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Сегодня, 19:14

Семак о победе над «Факелом»: «Игра получилась боевой — соперник был мотивирован»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился победой над «Факелом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

— Игра получилось боевой, много борьбы, единоборств. Мы смотрелись лучше, моментов было больше. Мы заслуживали победы, тем более, хотелось прервать серию из нескольких ничьих. Нам противостоял мотивированный соперник, мы это прекрасно понимали.

15 июня будет ретро-матч? Ко мне никто не обращался, я видел, что этот матч планируется, но никаких обращений со стороны ко мне не было.

— Понятно присутствие в стартовом составе Мантуана, который не имел большой игровой практики по ходу сезона. Почему играл Вильмар Барриос, который заслужил, как и остальные легионеры, более длительного отпуска?

— Конечно, заслужил. У меня спрашивали этот вопрос на предматчевом интервью. Что касается Кассьерры, он вызван в сборную, как и Барриос. Мы поговорили с каждым из них и спросили, как они видят подготовку к играм национальной сборной. Барриос сказал, что он останется до конца и мы ему дадим отпуск после сборной, а Матео поделил свой отпуск: немножко здесь, немножко там. Он приедет на сборы нашей команды раньше. В этом и есть причина того, что Вильмар остался до последнего матча, — сказал Семак после игры.

«Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал 70 очков. «Факел» (30 очков) занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем».

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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