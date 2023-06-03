«Зенит» баннером поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне

Футболисты «Зенита» поблагодарили болельщиков клуба за поддержку в сезоне-2022/23.

После матча 30-го тура РПЛ против «Факела» (1:0) игроки питерского клуба растянули в центре поля круглый баннер с надписью «Спасибо за сезон».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 70 очков.