Семак — об отсутствии Нино в матче с махачкалинским «Динамо»: «Мы перестраховались и поберегли его»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Нино, который не принял участия в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Мы перестраховались. Сегодня он в принципе готов, но ввиду того, что он всего пару дней он тренировался с командой. После той паузы, которую он пропустил, все-таки мы его поберегли и выпустили бы только в случае острой необходимости. Я думаю, что в данном случае даже два дня до матча на Кубок, еще две тренировки — это уже плюс для него будет с точки зрения восстановления», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Ранее в субботу появилась информация о том, что Нино принял предложение о переходе в «Васко да Гама».

Бразилец играет за «Зенит» с января 2024 года. В этом сезоне 28-летний защитник провел три матча за сине-бело-голубых в чемпионате России.