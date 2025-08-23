Батраков повторил рекорд «Локомотива» по голам головой за сезон

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков повторил рекорд клуба по голам головой за сезон, сообщает Opta.

Забитый головой мяч «Ростову» в 6-м туре РПЛ стал 4-м для россиянина. Ранее столько же забивали только Даме Н'Дойе в сезоне-2013/14 и Джефферсон Фарфан в сезоне-2017/18.

Всего в этом сезоне на счету 20-летнего хавбека 6 голов в чемпионате России.