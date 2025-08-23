«Локомотив» — «Ростов»: Чебан не удалил Рамиреса. Прав ли судья?

На 52-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» судья Сергей Чебан правильно зафиксировал фол Кристиана Рамиреса, задержавшего рукой Роналдо, и назначил пенальти в пользу ростовчан. Но при этом он не удалил железнодорожника за лишение соперника явной возможности забить гол (ДОГСО), а ограничился вынесением предупреждения.

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Видеоассистенты Ян Бобровский и Анатолий Жабченко провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть повторы. Но на 56-й минуте Чебан объявил, что решение подтверждено: пенальти и желтая карточка.

Предположу, что судья не оценил фол Рамиреса как ДОГСО, потому что мяч в направлении Роналдо был послан верхом, он пару раз ударился о газон перед ростовчанином, но не опустился на землю. Вопрос в том, находился ли он под контролем игрока гостей, мог ли тот действительно поразить ворота, если бы не нарушение со стороны Рамиреса. Чебан ответил отрицательно.

Мнения экспертов в этой ситуации разделились. Одни считают, что мяч был рядом с Роналдо, на удобной высоте — мог случиться гол. Другие (их больше) считают, что неправильно признавать это явной возможностью забить. Значит, необходимо поддержать вердикт Чебана.