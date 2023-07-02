Гладилин отреагировал на поздравление с днем рождения Бакаева от «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил решение красно-белых поздравить с днем рождения своего экс-игрока Зелимхана Бакаева.
«Это абсолютно нормально. Он хорошо играл за «Спартак». Он ушел, чтобы играть в более сильной команде, как тогда считалось. У него не все срасталось в «Спартаке». Это нормально и порядочно», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».
1 июля Бакаев отмечал 27-летие. Пресс-служба «Спартака» поздравила футболиста с днем рождения. Однако фанаты красно-белых оставили недовольные комментарии под постом с поздравлением.
Бакаев выступал за основную команду «Спартака» с 2015 года. В 2022 году он перешел в «Зенит».
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