Гендиректор «Зенита» Медведев — о пятом подряд чемпионстве: «Приятное дело никогда не надоедает»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о пятом подряд чемпионстве сине-бело-голубых в РПЛ.

— Эмоции положительные! Приятное дело никогда не надоедает, — сказал Медведев.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

(Георгий Горностаев)