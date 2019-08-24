Гендиректор «Уфы» назвал задачи на сезон

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что задачей на сезон является попадание в десятку. Также он не считает, что у команды короткая скамейка.

— Не короткая ли у «Уфы» скамейка?

— Нет. Все будет нормально. Думаю, молодые игроки продолжат прогрессировать, а ветераны им помогут.

— После шести туров «Уфа» идет на десятом месте. Задача на сезон скорректирована?

— Нам желательно в итоге оказаться в десятке. Отдаем себе отчет в том, на что мы реально способны. В голове, конечно, сидит то, что были шестыми. Но сейчас главное — обезопасить себя от потрясений. (Виталий Айрапетов)

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