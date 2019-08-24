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Гендиректор «Уфы» назвал задачи на сезон

07:55
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что задачей на сезон является попадание в десятку. Также он не считает, что у команды короткая скамейка.

Генеральный директор &laquo;Уфы&raquo; Шамиль Газизов (справа) и&nbsp;защитник Данил Круговой.Шамиль Газизов: «Сказал Круговому: «Раз ты душой в «Зените» — двигай туда»

— Не короткая ли у «Уфы» скамейка?

— Нет. Все будет нормально. Думаю, молодые игроки продолжат прогрессировать, а ветераны им помогут.

— После шести туров «Уфа» идет на десятом месте. Задача на сезон скорректирована?

— Нам желательно в итоге оказаться в десятке. Отдаем себе отчет в том, на что мы реально способны. В голове, конечно, сидит то, что были шестыми. Но сейчас главное — обезопасить себя от потрясений. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газизова

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