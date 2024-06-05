Айбатов — о продлении контракта Рахимова: «Тренер без амбиций — это не тренер»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова.

— Почему долго принималось решение продлить контракт Рахимова? Потому что серьезное решение не должно приниматься моментально.

— Теперь перед ним стоит задача — подняться выше 8 места?

— Каждый тренер приходит для того, чтобы добиться чего-то большего, что было раньше. Не только для клуба, но, в том числе, и для себя лично. Потому что тренер без амбиций — это не тренер.

— После выхода в РПЛ у клуба была ставка на чемпионат. Теперь с нового сезона будет учитываться результат и в Кубке России?

— Важен каждый матч. На каждую игру любая команда выходит для того, чтобы выигрывать. Но бывает так, что вмешивается различные обстоятельства — исходя из турнирной таблицы или количества травмированный, что может привести в ротации состава. Будет день, и будет пища, — сказал Айбатов «СЭ».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. По итогам сезона-2023/24 казанцы заняли восьмое место в чемпионате России, набрав 41 очко в 30 матчах. До этого Рахимов работал в «Уфе», «Ахмате», «Амкаре» и «Локомотиве».