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Сегодня, 11:17

Айбатов — о продлении контракта Рахимова: «Тренер без амбиций — это не тренер»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова.

— Почему долго принималось решение продлить контракт Рахимова? Потому что серьезное решение не должно приниматься моментально.

— Теперь перед ним стоит задача — подняться выше 8 места?

— Каждый тренер приходит для того, чтобы добиться чего-то большего, что было раньше. Не только для клуба, но, в том числе, и для себя лично. Потому что тренер без амбиций — это не тренер.

— После выхода в РПЛ у клуба была ставка на чемпионат. Теперь с нового сезона будет учитываться результат и в Кубке России?

— Важен каждый матч. На каждую игру любая команда выходит для того, чтобы выигрывать. Но бывает так, что вмешивается различные обстоятельства — исходя из турнирной таблицы или количества травмированный, что может привести в ротации состава. Будет день, и будет пища, — сказал Айбатов «СЭ».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. По итогам сезона-2023/24 казанцы заняли восьмое место в чемпионате России, набрав 41 очко в 30 матчах. До этого Рахимов работал в «Уфе», «Ахмате», «Амкаре» и «Локомотиве».

Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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