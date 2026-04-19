Пивоваров: «Ощущение, что остаток сезона Рубенс пропустит»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал состояние защитника команды Рубенса.

24-летний бразилец получил перелом правой лодыжки в матче с «Пари НН» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Рубенсу сейчас делают обследование, с врачом еще не созванивался. Чуть позже будет более точная информация. Ощущение, что остаток сезона он пропустит», — заявил Пивоваров.

В этом сезоне на счету Рубенса 27 матчей во всех тунирах, в которых он не отметился результативными действиями.