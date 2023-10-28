Газизов: «В 2022 году «Уфа» была в 30 секундах от безубыточности»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, работавший на той же должности в «Уфе», вспомнил вылет уфимской команды из РПЛ.

— Насколько сейчас «Уфа» стояла бы сейчас крепко в РПЛ, продержись она минуту до финального свистка ответного матча с «Оренбургом» (1:2) и останься в премьер-лиге? Cейчас она была бы в элите?

— Я всем говорю, что был шанс в 30 секунд от безубыточности, — приводит слова Газизова «Известия». — В 30 секунд. Но в жизни так бывает. Значит, надо новый виток делать. И мне, и «Уфе», и всем остальным.

— Эти 30 секунд кардинально повернули ход истории для вас, «Уфы», «Оренбурга».

— Значит, должно быть так. Значит, в то время «Оренбург» больше заслужил. И это надо воспринимать так.

— Я не раз слышал версию, что «Уфа» в последние годы в РПЛ с трудом формировала бюджет, поскольку вас не хотела поддерживать Республика Башкортостан. Якобы когда ее в 2018 году возглавил Радий Хабиров, он рекомендовал на пост главного тренера «Уфы» Сергея Юрана, с которым был знаком, возглавляя Красногорск, где Юран тренировал местный «Зоркий». Вы отказались от этого варианта, и поэтому руководство региона не очень охотно с вами сотрудничало.

— Это все неправда. Никаких заговоров не было — ничего такого. Были нюансы определенные, но это уже в прошлом. Этого не надо забывать — надо просто набраться опыта. Мы же не знаем, что произойдет завтра.

«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 по 2022 год, вылетев после стыковых матчей с «Оренбургом». Через год команда опустилась во вторую лигу.