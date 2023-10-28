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Газизов: «В 2022 году «Уфа» была в 30 секундах от безубыточности»

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, работавший на той же должности в «Уфе», вспомнил вылет уфимской команды из РПЛ.

— Насколько сейчас «Уфа» стояла бы сейчас крепко в РПЛ, продержись она минуту до финального свистка ответного матча с «Оренбургом» (1:2) и останься в премьер-лиге? Cейчас она была бы в элите?

— Я всем говорю, что был шанс в 30 секунд от безубыточности, — приводит слова Газизова «Известия». — В 30 секунд. Но в жизни так бывает. Значит, надо новый виток делать. И мне, и «Уфе», и всем остальным.

— Эти 30 секунд кардинально повернули ход истории для вас, «Уфы», «Оренбурга».

— Значит, должно быть так. Значит, в то время «Оренбург» больше заслужил. И это надо воспринимать так.

— Я не раз слышал версию, что «Уфа» в последние годы в РПЛ с трудом формировала бюджет, поскольку вас не хотела поддерживать Республика Башкортостан. Якобы когда ее в 2018 году возглавил Радий Хабиров, он рекомендовал на пост главного тренера «Уфы» Сергея Юрана, с которым был знаком, возглавляя Красногорск, где Юран тренировал местный «Зоркий». Вы отказались от этого варианта, и поэтому руководство региона не очень охотно с вами сотрудничало.

— Это все неправда. Никаких заговоров не было — ничего такого. Были нюансы определенные, но это уже в прошлом. Этого не надо забывать — надо просто набраться опыта. Мы же не знаем, что произойдет завтра.

«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 по 2022 год, вылетев после стыковых матчей с «Оренбургом». Через год команда опустилась во вторую лигу.

Источник: https://iz.ru/1596256/aleksei-fomin/v-sude-protiv-spartaka-pytaius-dobitsia-pravdy-znaiu-chto-ia-prav
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
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8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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