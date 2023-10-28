Газизов: «В 2022 году «Уфа» была в 30 секундах от безубыточности»
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, работавший на той же должности в «Уфе», вспомнил вылет уфимской команды из РПЛ.
— Насколько сейчас «Уфа» стояла бы сейчас крепко в РПЛ, продержись она минуту до финального свистка ответного матча с «Оренбургом» (1:2) и останься в премьер-лиге? Cейчас она была бы в элите?
— Я всем говорю, что был шанс в 30 секунд от безубыточности, — приводит слова Газизова «Известия». — В 30 секунд. Но в жизни так бывает. Значит, надо новый виток делать. И мне, и «Уфе», и всем остальным.
— Эти 30 секунд кардинально повернули ход истории для вас, «Уфы», «Оренбурга».
— Значит, должно быть так. Значит, в то время «Оренбург» больше заслужил. И это надо воспринимать так.
— Я не раз слышал версию, что «Уфа» в последние годы в РПЛ с трудом формировала бюджет, поскольку вас не хотела поддерживать Республика Башкортостан. Якобы когда ее в 2018 году возглавил Радий Хабиров, он рекомендовал на пост главного тренера «Уфы» Сергея Юрана, с которым был знаком, возглавляя Красногорск, где Юран тренировал местный «Зоркий». Вы отказались от этого варианта, и поэтому руководство региона не очень охотно с вами сотрудничало.
— Это все неправда. Никаких заговоров не было — ничего такого. Были нюансы определенные, но это уже в прошлом. Этого не надо забывать — надо просто набраться опыта. Мы же не знаем, что произойдет завтра.
«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 по 2022 год, вылетев после стыковых матчей с «Оренбургом». Через год команда опустилась во вторую лигу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1