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Пименов не верит в отставку Лички с поста главного тренера «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов считает, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка должен продолжить работу на своем посту.

«Личка не откажется от своей методики — он будет играть в атакующий футбол. Не самую высокую результативность в последних матчах «Динамо» можно объяснить тем, что недорабатывают полузащитники, которые не снабжают мячами игроков в линии атаки. Нападающие бело-голубых остались на голодном пайке. Есть полумоменты, но этого мало. Две нулевые ничьи в последних матчах — стечение обстоятельств: крен в сторону атаки никуда не делся. Бело-голубые набрали не так много очков в последних матчах, но при этом практически не проигрывали. Я считаю, что позиции Марцела Лички не должны пошатнуться. Специалист только пришел, имеет свою философию и прививает команде игру. Я пока не верю в его отставку», — приводит слова Пименова RT.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223044-pimenov-lichka-dinamo
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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 - : -
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 - : -
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