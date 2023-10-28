Пименов не верит в отставку Лички с поста главного тренера «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов считает, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка должен продолжить работу на своем посту.

«Личка не откажется от своей методики — он будет играть в атакующий футбол. Не самую высокую результативность в последних матчах «Динамо» можно объяснить тем, что недорабатывают полузащитники, которые не снабжают мячами игроков в линии атаки. Нападающие бело-голубых остались на голодном пайке. Есть полумоменты, но этого мало. Две нулевые ничьи в последних матчах — стечение обстоятельств: крен в сторону атаки никуда не делся. Бело-голубые набрали не так много очков в последних матчах, но при этом практически не проигрывали. Я считаю, что позиции Марцела Лички не должны пошатнуться. Специалист только пришел, имеет свою философию и прививает команде игру. Я пока не верю в его отставку», — приводит слова Пименова RT.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).