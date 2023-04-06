Кузнецов выступил за введение чистого игрового времени в футболе

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне тренирующий клуб Медиалиги 2DROTS, выступил за введение чистого игрового времени в футболе.

«Чистое игровое время — это намного лучше. Ты знаешь, сколько будешь играть. Мне лучше играть чистое. Но здесь тоже бывает много остановок. В Медиалиге матч может длиться по два или два с половиной часа. Футболисты могут дольше валяться? Я и говорю, матч может продолжаться два с половиной часа. В футболе много хитростей. Но судьи не могут точно засечь, сколько футболист валялся — это будет бред. Что в футболе сейчас только не выдумают. Я за чистое игровое время в профессиональном футболе, но против затягивания времени. Некоторые валяются, валяются, их уносят на носилках, а они потом встанут и побегут на поле. После такого, считаю, игрок не имеет права возвращаться в игру. Симуляции надо наказывать. Симуляции — это тонкая грань? Даже зрители видят, когда игроку попало, а когда — симуляция. Это видно сразу», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

Согласно статистическому порталу Opta среднее чистое игровое время в РПЛ составляет 53:32. Худшим матчем текущего сезона по этому показателю стала встреча «Факел» — «Химки» (40:35). Лучшим — «Крылья Советов» — «Торпедо» (65:30).

Лидером среди топ-5 лиг Европы является Лига 1 — 56:37.