Сына директора РПЛ допустят к судейству матчей лиги. Из списка уберут двух арбитров

По данным «СЭ», есть вероятность, что в список рефери РПЛ добавят пятерых арбитров из ФНЛ: Романа Галимова, Артура Федорова, Сергея Чебана-младшего, Рафаэля Шафеева, а также Сергея Куликова или Александра Машлякевича. У них нет лицензий видеоассистентов, они вряд ли получат их в первой части нового чемпионата. Потому если, несмотря на уход из России провайдера ВАР Hawk Eye, удастся организовать работу видеоарбитров на большинстве игр РПЛ, этой пятерке пока не будут давать много назначений.

Галимов не новичок в элитной лиге, на его счету 34 матча в чемпионатах России. 22 таких игры у Куликова. Федоров, Чебан, Шафеев и Машлякевич до сих пор работали в РПЛ только резервными.

В списке арбитров, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России-2022/23, скорее всего, не окажется двух судей, работавших в прошлом сезоне. Игоря Панина переведут в ФНЛ, откуда он еще может вернуться в РПЛ. А вот с Алексеем Матюниным, по всей видимости, не подпишут новый договор — москвич не получит рекомендацию судейского комитета.

Матюнин в прошлом чемпионате провел девять матчей в качестве судьи и 10 — в роли видеоарбитра. У Панина таких игр восемь и шесть соответственно.

Вернутся к работе в РПЛ Артем Любимов и Алексей Сухой, отстраненные от судейства до конца сезона-2021/22 после апрельской игры 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» (0:1).