Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 апреля, 23:04

Галактионов рассказал, уйдет ли он из «Локомотива»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем в команде.

Игра прошла 13 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:3.

«Упускать такую игру обидно. Но я продолжаю работать. Почему я должен уходить? Кто как хочет, тот так и трактует информацию. Мы провели встречу с руководством, где наметили общие цели, вы видите, что команда бежит, играет с желанием, так что мы продолжаем работу», — цитирует Галактионова «Газета.Ru».

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).

В следующем туре команда Галактионова сыграет против «Рубина». ЦСКА встретится с «Ахматом». Оба матча пройдут 20 апреля.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
6
0
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Акинфеев извинился перед болельщиками за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»
Фассон назвал главную цель «Локомотива» на остаток сезона в РПЛ
Смородская: «Галактионов недорабатывает. Он не тренер для топ-команды»
РПЛ: «Урал» — «Динамо», «Крылья Советов» — «Рубин» и другие матчи 24-го тура
Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Галактионов сломал игру с ЦСКА»
Булыкин: «ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Урал» — «Динамо», «Крылья Советов» — «Рубин» и другие матчи 24-го тура

Смородская: «Галактионов недорабатывает. Он не тренер для топ-команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости