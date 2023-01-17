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Камоцци: «У Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.

«На мой взгляд, у Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-soboleva-est-vse-kachestva-chtoby-zaigrat-v-evrope/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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