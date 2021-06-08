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Форвард «Аякса» Траоре предпочел «Шахтер» «Локомотиву»

8 июня 2021, 23:54
Лассина Траоре. Фото ANP.
Лассина Траоре. Фото ANP.
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Нападающий «Аякса» Лассина Траоре перейдет в «Шахтер», сообщает 8 июня De Telegraaf. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Локомотива». Также он входил в сферу интересов «Аталанты».

Агенты игрока Даан Крамп и Ревьен Канхай подтвердили, что побывали в Киеве и провели переговоры с «Шахтером». По данным источника, соглашение о личном контракте было достигнуто. Клубы близки к договоренности о трансфере. Сумма отступных составит около 10 миллионов евро.

20-летний футболист из Буркина-Фасо в прошедшем сезоне провел 18 матчей за первую команду «Аякса» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

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