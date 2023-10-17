Фомин: «Смогу ли сыграть с «Локомотивом»? Не знаю»

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о состоянии здоровья.

«Самочувствие? Вроде нормально. Смогу ли сыграть с «Локомотивом»? Не знаю. Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал. Как сейчас себя чувствую? Не знаю, надо посмотреть. Сейчас чуть?чуть испытываю болевые ощущения», — сказал Фомин.

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче против Кении.

На 24-й минуте хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Фомин покинул поле и затем отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медицинского штаба национальной команды.