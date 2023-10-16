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Сегодня, 19:51

Голкипер сборной Камеруна не исключил свой переход в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер сборной Камеруна Фабрис Ондоа, который вытеснил из основного состава вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, рассказал о своих эмоциях после матча с национальной командой России и его возможном переходе в РПЛ.

«Россия — точно топовая сборная с большим количеством молодых, но качественных футболистов. У вас много игроков из одной лиги, но все играют очень прилично. Это говорит и о уровне вашего чемпионата. Наверняка у вас хорошая лига. Ваша сборная хороша и индивидуальными качествами, и совместной работой. Я рад сыграть с такой командой. Москва — классный, очень красивый город. Я уже успел чуть-чуть погулять тут. К тому же Ондуа, Н'Жие и Нгамале успели нам рассказать о вашей стране. Они были тут всем довольны. И сегодня их рассказы о Москве я увидел наяву. Могу ли когда-нибудь перейти в РПЛ? Я не смогу сейчас ответить на этот вопрос (смеется). У меня есть действующий контракт с «Нимом» из Франции. Но в будущем может произойти все, что угодно. Такой факт я не могу исключать. Почему нет?» — приводит слова Ондоа «Спорт День за Днем».

27-летний камерунец выступает за «Ним» с сентября 2023 года и пока не появлялся на поле.

Матч Россия — Камерун завершился со счетом 1:0.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/golkiper-sbornoy-kameruna-ne-isklyuchil-svoy-perekhod-v-rpl-ego-porazil-uroven-chempionata-rossii
Фабрис Ондоа
Футбол
РПЛ
Сборная Камеруна по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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