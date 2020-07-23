Федун проведет три встречи на «Открытие Арене»

Как уточнил «СЭ», сегодня на «Открытие Арене» проходит не классический совет директоров, а три рабочие встречи с участием владельца клуба Леонида Федуна.

Первая посвящена формированию бюджета для проекта «Спартак — детям». Именно поэтому на стадион приехала супруга Федуна Зарема Залихова. Также там присутствовала Ирина Разинкина, которая является руководителем фонда.

На второй Федун встретится с главным тренером Доменико Тедеско, где будут подведены итоги сезона. Также специалист продемонстрирует презентацию на следующий сезон. А третья встреча пройдет с Шамилем Газизовым. Генеральный директор представит свою стратегию развития клуба. (Севастиан Терлецкий)