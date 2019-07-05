Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан в пятницу перенесет операцию на колене, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

34-летний форвард получил тяжелое повреждение в расположении сборной Перу, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии и вышла в финал турнира.

- Фарфана обследовали два дня, операцию назначили на пятницу. О сроках восстановления можно будет сказать после операции. Сейчас Джефферсон чувствует себя хорошо, - говорится в сообщении.