«Факел» и ЦСКА встретятся в чемпионате России 8 декабря

«Факел» и ЦСКА встретятся в 18-м туре чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Матч на стадионе «Факел» в Воронеже начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Факел» — ЦСКА пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 16.20, за 10 минут до стартового свистка.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Факел» — ЦСКА можно также отслеживать в нашем матч-центре.

После 17 туров «Факел» с 14 очками занимал 14-е место в таблице премьер-лиги, ЦСКА с 28 очками шел шестым.

Всего в чемпионате России соперники играли 13 раз: у воронежцев — одна победа, у армейцев — семь, еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей — 10-28 в пользу красно-синих.