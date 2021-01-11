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Евгений Варламов покидает ЦСКА

21:41
Евгений Варламов. Фото ПФК ЦСКА.
Евгений Варламов. Фото ПФК ЦСКА.
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Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов, который после завершения карьеры футболиста работал тренером в молодежной команде и академии армейцев, покидает клуб, сообщает Twitter красно-синих.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год и работал в структуре клуба с 2008 года. Вместе с армейцами Варламов завоевывал серебряные медали чемпионата России в 1998 и 2002 году, а также выигрывал Кубок страны в 2002 году.

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