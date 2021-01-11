Евгений Варламов покидает ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов, который после завершения карьеры футболиста работал тренером в молодежной команде и академии армейцев, покидает клуб, сообщает Twitter красно-синих.

5 лет в #ЦСКА в качестве игрока, капитанская повязка, 12 лет в #академияЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков ??



Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы pic.twitter.com/Gy6iDkBPET — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год и работал в структуре клуба с 2008 года. Вместе с армейцами Варламов завоевывал серебряные медали чемпионата России в 1998 и 2002 году, а также выигрывал Кубок страны в 2002 году.