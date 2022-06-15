Радченко о переходе Бакаева в «Зенит»: «Предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский клуб. Ранее сообщалось, что российский полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

«Насколько это большая потеря для «Спартака»? Я видел, как он выходил на поле в составе красно-белых и у него всегда горели глаза. Видно, что Бакаев любил этот клуб и хотел приносить ему пользу. Почему он иногда не попадал в состав и не играл, нужно спросить у руководства. Но его желание биться за команду было видно по его игре, стремлению и отдаче. Не считаю, что подписание Бакаева надо сравнивать с трансферами Дзюбы и Быстрова. Это абсолютно разные ситуации. И, несмотря на все настроения болельщиков, предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя», — цитирует RT Радченко.

Бывший нападающий сборной России Радченко провел за «Зенит» 28 матчей и забил 4 мяча. За московский «Спартак» футболист сыграл 83 матча, забил 37 мячей и отдал 6 результативных передач.