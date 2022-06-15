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Радченко о переходе Бакаева в «Зенит»: «Предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский клуб. Ранее сообщалось, что российский полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

«Насколько это большая потеря для «Спартака»? Я видел, как он выходил на поле в составе красно-белых и у него всегда горели глаза. Видно, что Бакаев любил этот клуб и хотел приносить ему пользу. Почему он иногда не попадал в состав и не играл, нужно спросить у руководства. Но его желание биться за команду было видно по его игре, стремлению и отдаче. Не считаю, что подписание Бакаева надо сравнивать с трансферами Дзюбы и Быстрова. Это абсолютно разные ситуации. И, несмотря на все настроения болельщиков, предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя», — цитирует RT Радченко.

Бывший нападающий сборной России Радченко провел за «Зенит» 28 матчей и забил 4 мяча. За московский «Спартак» футболист сыграл 83 матча, забил 37 мячей и отдал 6 результативных передач.

25-летний россиянин Бакаев забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за «Спартак» в прошедшем сезоне. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.
Дмитрий Радченко
Зелимхан Бакаев
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ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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